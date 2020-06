Android TV i Asystent Google są już zintegrowane od kilku lat. Ciągle jednak brakuje funkcji, którą jest dopasowanie głosowe, które ma na celu zrozumienie, kto w danej chwili mówi. Znamy to na przykład z głośników inteligentnych. Teraz dowiadujemy się, że Asystent na telewizory z Androidem TV taką opcję otrzyma.

Asystent Google na telewizory z systemem Android TV nie oferuje funkcji, którą jest dopasowanie głosowe. Pomimo integracji takie rozwiązanie jeszcze nie zostało zapewnione. Wygląda jednak na to, że wkrótce to powinno ulec zmianie. Zwiastuje to kod wyszukiwarki, który został prześwietlony przez serwis źródłowy. Tam doszukano się ciekawych wzmianek.

Informacje dostrzeżono w większej aktualizacji aplikacji Google na urządzenia z systemem Android TV, którą jest wydanie z numerkiem 4.2.0. Wcześniej udostępniono wersję 4.1.0, ale ta była problematyczna i z czasem została wycofana. W tej najnowszej są szczegóły odnośnie tego, że Asystent na telewizory rzeczywiście otrzyma dopasowanie głosowe. Widzicie to poniżej.

Asystent Google i dopasowanie głosowe w systemie Android TV już wkrótce

Funkcja na razie nie działa, co warto mieć na uwadze. Informacje o niej mamy jedynie z kodu źródłowego. Możemy jednak się domyślać, że Asystent Google dostanie na telewizorach z Androidem TV dopasowanie głosowe w bardzo krótkim czasie. Pewnie nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni.

źródło