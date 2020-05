Mi 10 Lite Zoom – Xiaomi pokazuje, jak działa aparat peryskopowy

Mi 10 Lite Zoom to nowy smartfon Xiaomi, który będzie międzynarodową wersją chińskiego modelu Youth Edition. Wiemy, że ma on aparat peryskopowy, który zaoferuje 50-krotne zbliżenie. Będzie to duży atut Xiaomi Mi 10 Lite Zoom nad innymi średniakami. Producent postanowił pokazać, jak to dokładnie działa na wideo.