Pocophone F2 Pro to smartfon Xiaomi, którego cena będzie atrakcyjna na tle innych flagowców z Androidem. Informacje na temat kwot uzyskał jeden z portugalskich serwisom. Jeśli wierzyć plotkom, to Pocophone F2 Pro w Europie będzie dostępny za około 700 euro. To odczuwalnie niższa kwota od wielu innych telefonów.

Pocophone F2 Pro to nadchodzący flagowiec POCO, który będzie przebrandowanym modelem Redmi K30 Pro. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą. Pewne było, że Xiaomi będzie ją chciało utrzymać na odpowiednio niskim poziomie. Spodziewaliśmy się kwot mniejszych w porównaniu do modeli Mi 10. Rzeczywiście, te mają być całkiem atrakcyjne.

Cena Pocophone F2 Pro ma być naprawdę atrakcyjna

Informacje uzyskał jeden z portugalskich serwisów. Jeśli plotki są prawdziwe, to cena Pocophone F2 Pro w Europie wyniesie 649 euro za wariant z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Model mający 8 GB RAM i 256 GB pamięci ma kosztować 100 euro więcej. To odczuwalnie mniej w porównaniu do innych flagowców z układem Snapdragon 865.

Premiera Pocophone F2 Pro zapewne jest blisko. Konkretnego terminu nie ma, ale Xiaomi zapewne wprowadzi to urządzenie do Europy w niedługim czasie. Na temat smartfona wiemy już naprawdę sporo. Jego dane techniczne znajdziecie poniżej.

Pocophone F2 Pro – dane techniczne

6,67-calpwy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5 lub LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 5 + 13 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

218 gramów

Android 10 z MIUI

