Xiaomi Mi 10 Youth Edition to chińska wersja pewnego modelu, który w Europie został wprowadzony pod inną nazwą. Jest to Xiaomi Mi 10 Lite 5G, który w Państwie Środka będzie dostępny pod zmienionym nazewnictwem. Teraz dowiadujemy się, że debiut jest blisko. Sugeruje to otworzenie wątku na oficjalnym forum.