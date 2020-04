Mi 10 Lite Zoom to nowy smartfon Xiaomi, który zmierza do Europy. Tak naprawdę jest to model Youth Edition zapowiedziany w Chinach. Firma po prostu zmieni mu nazwę. Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Lite Zoom oferuje aparat z 50-krotnym zbliżeniem oraz jest pierwszym, który wspiera technologię Qucik Charge 3.0+.