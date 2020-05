OnePlus Z 5G to średniak chińskiej marki, który ma premierę latem tego roku. W sieci pojawiło się nowe zdjęcie prezentujące to urządzenie. Na nim mamy okazję zobaczyć przód i ekran, który ma okrągłe wcięcie dla kamerki. Specyfikacja modelu OnePlus Z 5G wyciekła do sieci już wcześniej i na jego temat wiemy już sporo.

OnePlus Z 5G to smartfon, który ma zadebiutować w lipcu tego roku. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć go na fotce. Teraz w sieci pojawiło się nowe zdjęcie. Tym razem prezentuje ono przód urządzenia, gdzie widać ekran. Wygląd pokrywa się z tym, co widzieliśmy już wcześniej.

Widzimy, że OnePlus Z 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Jest ono wyśrodkowane, a nie umieszczone w narożniku, jak to jest w przypadku ósemek. Mogliśmy to pierwszy raz zobaczyć kilka miesięcy temu. Na renderach, które stworzył Steve Hemmerstoffer.

OnePlus Z 5G to model ze średniej półki cenowej, który ma otrzymać potrójny aparat oraz procesor MediaTeka. Specyfikacja wyciekła już jakiś czas temu. O nowym smartfonie wiemy całkiem sporo. Znane dane techniczne telefonu OnePlus Z 5G znajdziecie poniżej.

OnePlus Z 5G – dane techniczne

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 1000

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 Mpix do selfie

aparat fotograficzny 48 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności około 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

Android 10 z OxygenOS 10

źródło