EMUI 10 Stable z systemem Android 10 na modele Huawei P20 Pro i P20 udostępnione w Chinach już kilka miesięcy temu. Nawet niedawno pojawiło się nowe uaktualnienie z wyższym numerkiem. Jednak właściciele tych telefonów z globalnej dystrybucji ciągle czekają. Tymczasem aktualizacja w końcu zaczęła pojawiać się na rynkach poza Państwem Środka.

EMUI 10 Stable i Android 10 pojawiły się dla modelu Huawei P20 Pro na terenie Malezji. Jest to aktualizacja oznaczona numerem 10.0.0.160. Jest ona dystrybuowana drogą OTA i waży blisko 5 GB. Co nie powinno dziwić, bo uaktualniony firmware bazuje na nowej wersji platformy Google.

EMUI 10 Stable i Android 10 dla Huawei P20 Pro w Polsce w maju

Użytkownicy modelu Huawei P20 Pro oraz tańszego wariantu smartfona z polskiej dystrybucji cały czas czekają. Wygląda na to, że EMUI 10 Stable zostanie dla nich udostępnione w przyszłym miesiącu. Takie informacje uzyskało cześć właścicieli. Nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w to, że nie dojdzie do kolejnych opóźnień. Wcześniej mówiono o dostępności w Europie w marcu. Jednak tego terminarzu nie udało się dotrzymać. Okres oczekiwania uległ przedłużeniu. Na wersję z numerkiem 10.1 jednak raczej nie ma co liczyć.



