EMUI 10 Stable i Android 10 dla Huawei P20 Pro i serii Mate 10 miało być udostępniane poza Chinami od lutego lub marca. Wygląda jednak na to, że na części rynków dojdzie do opóźnień, a już na pewno w Niemczech. Tamtejszy oddział w zapytaniu przez jednego fanów o, kiedy to pojawi się aktualizacja, udzielił odpowiedzi, która wam się nie spodoba. Wygląda na to, że proces rozpocznie się dopiero za kilka tygodni. Tymczasem na inne modele dostępność jest zwiększana.

EMUI 10 Stable i Android 10 dla Huawei P20 Pro i Mate 10 w okolicy maja

Z informacji, które podał niemiecki oddział firmy, wynika, że aktualizacja do EMUI 10 z systemem Android 10 dla Huawei P20 Pro ma rozpocząć się dopiero w okolicy maja tego roku. Tak więc tego samego spodziewajmy się w przypadku serii Mate 10. Wszak te telefony na pewno nie dostaną nowego oprogramowania wcześniej niż flagowce z 2018 roku. Cóż, trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście, nie można wykluczyć, że to pesymistyczny scenariusz i proces może rozpocząć się wcześniej. Na przykład w kwietniu.

Niedługo czeka nas premierą EMUI 10.1, które zobaczymy 26 marca. Co ciekawe, jest już nieoficjalna lista smartfonów, które dostaną uaktualnienie. Choć na potwierdzenie tego wykazu trzeba będzie poczekać. W międzyczasie w becie testowane są nowe funkcje.

źródło: Twitter