Nowy MacBook Air 2020 trafi do portfolio Apple. Cena wyjściowej konfiguracji sprzętowej to 4999 złotych. Jednak, w zależności od wybranych podzespołów, może sięgnąć nawet kwoty 11249 złotych. Komputery można już zamawiać na stronie sklepu internetowego producenta. Zobaczmy, co nowy laptop ma do zaoferowania.

MacBook Air 2020 ma nową klawiaturę nożycową Magic Keyboard, którą Apple najpierw umieściło w modelach Pro. Następnie mamy szybsze procesory Intel Core 10. generacji. Są to układy czterordzeniowe, włącznie z Core i7, który może pracować z zegarem do 3,8 GHz. Pamięć RAM może mieć rozmiar 8 lub 16 GB.

Poza tym większych zmian nie ma. Nowy MacBook Air pod kątem designu nawiązuje do modelu z 2018 roku. Ma ten sam ekran Retina o przekątnej 13,3 cala z True Tone czy chip T2. Laptopy można zamawiać w trzech wersjach kolorystycznych obudowy. Dane techniczne modelu MacBook Air 2020 znajdziecie poniżej.

Nowy MacBook Air 2020 – dane techniczne

13,3-calowy ekran klasy Retina (2560 x 1600 pikseli)

4-rdzeniowy procesor Intel Core 10. generacji

8 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

dysk SSD o pojemności do 2 TB

zintegrowana grafika Intel Iris Plus Graphics

dwa porty Thunderbolt 3/USB C, 1 x audio 3,5 mm

bateria 49,9 Wh

kamerka FaceTime 720p

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

1,29 kg

stereofoniczne głośniki

system operacyjny macOS

