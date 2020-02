EMUI 10 Stable i Android 10 trafiają na kolejne smartfony Chińczyków i w tym miesiącu aktualizacja ma pojawić się na Huawei P20. Jednak nie tylko, bo uaktualnienie ma dostać także Mate 10. Ponadto aktualizacja do EMUI 10 Stable zagości na wybranych telefonach Nova. Zobaczmy modele, które dostaną Androida 10.

EMUI 10 Stable oparte na systemie Android 10 zostało już udostępnione na różne modele. W lutym aktualizacja ma pojawić się także na smartfonach z serii Huawei P20 oraz Mate 10. W sieci pojawiła się lista modeli, które mają w tym miesiącu dostać uaktualnienie do nowego oprogramowania. Widzicie ją poniżej.

EMUI 10 Stable dla Huawei P20, Mate 10 i innych modeli

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart 2019

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Chińczycy planują więc udostępnić EMUI 10 Stable z systemem Android 10 na całkiem sporo modeli. Wiemy jednak, że część telefonów aktualizacja nie ma otrzymać. Jednak użytkownicy starają się wymusić na producencie zmiany. Przykład jednego z modeli pokazuje, że jest to możliwe.

Pamiętajmy, że EMUI 10 Stable jest udostępniane etapami. To, że proces aktualizacji dla wymienionych smartfonów ma rozpocząć się w tym miesiącu, nie oznacza, że pojawi się u wszystkich użytkowników tych telefonów. U wielu może to nastąpić w późniejszym terminie. Warto to mieć na uwadze.

