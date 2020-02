LG V60 ThinQ to nowy flagowiec Koreańczyków, którego premiera jest blisko. Tymczasem doszło do przecieku. W sieci pojawiły się nowe rendery i częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że LG V60 ThinQ otrzyma dużą baterię o pojemności 5000 mAh. Ponadto dostanie cztery mikrofony. Zobaczmy, co już wiemy o tym smartfonie.

LG V60 ThinQ już pojawiał się w przeciekach. Teraz dochodzi do kolejnych. Evleaks, czyli Evan Blass, opublikował nowe rendery prasowe telefonu. Pojawia się też częściowa specyfikacja techniczna flagowca. Dowiadujemy się, że smartfon otrzyma dużą baterię o pojemności 5000 mAh.

Poniższe rendery LG V60 ThinQ ujawniają również cztery mikrofony oraz poczwórny aparat fotograficzny z tyłu obudowy. Ekran to panel z małym wcięciem u góry dla kamerki do selfie. Jego przekątna to około 6,7-6,9 cala. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 865. Spodziewajmy się też co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

LG V60 ThinQ ma również USB C i klasyczne złącze słuchawkowe, które coraz rzadziej gości we flagowcach. Trudno powiedzieć, kiedy odbędzie się premiera. Koreańczycy zrezygnowali z udziału na MWC 2020 ze względu na koronawirusa. Znane dane techniczne modelu LG V60 ThinQ znajdziecie poniżej.

LG V60 ThinQ – dane techniczne

~6,7-6,9″ ekran o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB lub więcej pamięci RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C i słuchawkowe

czytnik linii papilarnych

Android 10

źródło: Twitter