LG G9 ThinQ i LG V60 ThinQ to ten sam smartfon? Nie do końca

LG G9 ThinQ i LG V60 ThinQ to dwa flagowce Koreańczyków, których premiera ma odbyć się w tym roku. Co ciekawe, urządzenia są do siebie podobne i możliwe nawet, że zadebiutują w tym samym czasie. Po prostu, mogą się różnić modemem łączności w sieciach komórkowych. Modem 5G miałby pojawić się tylko w modelu V60.

LG G9 ThinQ ujawnił nam niedawno swój wygląd na renderach Onleaks. W tym roku spodziewamy się także modelu LG V60 ThinQ. Do sieci wyciekły zdjęcia prezentujące tylny panel tego drugiego smartfona. Na nich widać miejsce dla aparatu, które jest łudząco podobny do tego pierwszego. Czyżby więc miałyby to być bardzo podobne telefony? Jest to bardzo możliwe.

LG G9 czy V60 ThinQ według nowych plotek mogą zadebiutować w tym samym czasie. Zresztą, podobny ruch koreańska firma wykonała w zeszły roku, gdzie modele z linii V prezentowane były zawsze w późniejszym czasie. W okolicy targów IFA. W tym roku ma być jednak znowu inaczej i oba smartfony możemy ujrzeć już w trakcie lutowych targów MWC 2020 w Barcelonie. Gdzie więc będą tkwić różnice?

LG G9 ThinQ i V60 ThinQ mogą różnić się modemami

Wygląda na to, że LG G9 ThinQ będzie smartfonem mającym modem 4G. Natomiast w modelu V60 zostanie zaimplementowana łączność z sieciami 5G. To może być największa różnica pomiędzy tymi dwoma smartfonami. Czy pojawią się jeszcze jakieś inne? Tego na razie nie wiadomo. Specyfikacje techniczne tych telefonów jeszcze nie wyciekły. Im bliżej będzie premiery, tym zapewne będzie wiadomo coraz więcej.

źródło: Twitter