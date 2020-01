Huawei Mate 30 Pro 5G to smartfon, który według DxOMark Mobile ma najlepszy aparat fotograficzny na rynku. Został też wyróżniony przez MasterLu. Co prawda, do tej pory istniał pewien problem. Telefon można było zakupić jedynie w Chinach. Teraz to ulegnie zmianie. Sprzęt jest wprowadzany do oferty poza Państwem Środka.

Huawei Mate 30 Pro 5G w tym miesiącu będzie można kupić także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Cena to 3899 AED, czyli około 4050 złotych. To mniej od kwoty, którą trzeba zapłacić za ten model w Polsce w wersji z 4G. Sprzęt będzie można nabyć w dwóch kolorach obudowy. Są to odcienie zielonego i pomarańczowego.

Wiemy, że przedsprzedaż Huawei Mate 30 Pro 5G w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpocznie się dokładnie 15 stycznia. Osiem dni później telefon będzie można zobaczyć w sklepach. Na 23 stycznia zaplanowano uruchomienie w tym kraju sieci 5G. Dane techniczne modelu Huawei Mate 30 Pro 5G znajdziecie poniżej.

Huawei Mate 30 Pro 5G – dane techniczne

6,53-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1176 x 2400 pikseli

procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka 32 Mpix + TOF do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 40 + 40 + 8 Mpix + TOF z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

158,1 x 73,6 x 8,7 mm

198 gramów

Android 10 z EMUI 10

źródło