EMUI 10 Stable nie trafi jako aktualizacja na część modeli Huawei i Honor, choć nie są to stare telefony. Użytkownicy smartfonów Honor Play i Huawei Nova 3 oraz Nova 3i jednak uaktualnienia do EMUI 10 się domagają. Złożyli stosowne petycje. Czy jednak producent się ugnie? Jest to rzeczywiście bardzo możliwe.