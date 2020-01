Google Play 18.6.28 jest już udostępniany. Wygląda na to, że aplikacje i gry, które użytkownicy systemu Android zamawiają w trakcie prerejestracji, będą w momencie premiery automatycznie instalowane. Obecnie wysyłane jest tylko powiadomienie o dostępności, ale proces trzeba zainicjować ręcznie. Wkrótce powinno to ulec zmianie i sugerują to nowe linijki kodu, które widzicie poniżej. Dotyczą one treści wysyłanych powiadomień.

<string name=”notification_prereg_auto_install_success”>%1$s is installed</string>

<string name=”notification_prereg_auto_install_success_explanation_app”>”You pre-registered for this app and it’s now installed on your device. Enjoy the app!”</string>

<string name=”notification_prereg_auto_install_success_explanation_game”>”You pre-registered for this game and it’s now installed on your device. Enjoy the game!”</string>

Google Play 18.6.28 nie ujawnia, kiedy aplikacji i gry zamówienia w prerejestracji będą instalowane

Po przeprowadzeniu procesu instalacji użytkownik otrzyma z Google Play stosowne powiadomienia. Pamiętajmy, że na razie są to zapiski w kodzie, które ujawniają, że Google pracuje nad taką funkcją. Nie wiadomo, kiedy jednak zostanie ona wprowadzona do Androida na stałe. Wcześniej być może odbędzie się jakiś program pilotażowy. Ponadto Sklep Play powinien tutaj przy okazji dostać dodatkową opcję, gdzie użytkownik będzie mógł zdecydować, czy ma to odbywać się tylko przy połączeniu z siecią Wi-Fi, czy również zużywając dane komórkowe. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

