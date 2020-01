Realme Band to nowa opaska submarki Oppo i sprzęt ten powinien rywalizować na rynku o portfele klientów z Redmi Band. To drugie wearable również jest w drodze. W sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące ten gadżet. Uchwycono go na ręce CEO indyjskiego działu Realme, Madhava Shetha. Premiera odbędzie się w lutym.