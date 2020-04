EMUI 10.1 trafi na ponad 30 smartfonów Chińczyków. Czy jednak aktualizacja pojawi się też na modelach Huawei P20 i Mate 10? Cóż, te drugie EMUI 10.1 zapewne nie otrzymają. Jednak w przypadku serii Huawei P20 jest nadzieja. Jednak nie będzie to na pewno dotyczyć modelu Lite, a tylko droższych flagowców.

EMUI 10.1 zostało już zapowiedziane w wersji beta. Wtedy poznaliśmy listę modeli, na których pojawi się aktualizacja do nowej wersji oprogramowania. Jednak wśród wymienionych telefonów nie pojawiły się modele Huawei P20 oraz Mate 10. Użytkownicy telefonów zaczynają więc zastanawiać się nad tym, co dalej.

Huawei P20 może dostać EMUI 10.1, ale Mate 10 aktualizacji nie otrzyma

Huawei Mate 10 to seria smartfonów, która debiutowała jesienią 2017 roku. Miały one preinstalowane oprogramowanie w wersji 8.0. Potem dostały kilka większych aktualizacji i obecnie czekają na „dziesiątkę”, która ma się pojawić. Jednak właściciele tych telefonów na aktualizację do EMUI 10.1 nie powinny liczyć. Inaczej może być w przypadku uaktualnienia dla serii P20.

Huawei P20 oraz P20 Pro zapewne zostaną uaktualnione do EMUI 10.1. To, że nie pojawiły się na liście modeli, których właściciele będą mogli brać udział w programie pilotażowym, jeszcze nie przekreśla ich do otrzymania finalnej wersji aktualizacji. Na potwierdzenie od producenta trzeba będzie jednak poczekać. Użytkownicy modelu Lite tego oprogramowania jednak nie zobaczą.

Na razie będzie przebiegać program pilotażowy EMUI 10.1 na wybranych smartfonach. Aktualizacja w postaci finalnej wersji będzie udostępniana dopiero z czasem. Pewnie w drugiej połowie tego lub w następnym kwartale. Na więcej informacji musimy poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło