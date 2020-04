Honor 30 może dostać prawie tak dobry aparat co Huawei P40 Pro

Honor 30 to smartfon, którego premiera odbędzie się w połowie kwietnia. Już starsze plotki mówiły o tym, że otrzyma on sensor z matrycą 50 MP. Taki sam główny jest w kamerze modelu Huawei P40 Pro, który jest obecnym liderem rankingu DxOMark Mobile. Teraz w sieci pojawił się oficjalny render prasowy telefonu, a dokładnie ukazujący jego część, co widać poniżej.

Aparat z modelu Honor 30 dostanie główny sensor Sony IMX700 z matrycą 50 MP. Następnie mamy obsługę Octa PD, czyli szybkie łapanie ostrości. Render ujawnia także obiektyw peryskopowy i łącznie będą to cztery kamerki umieszczone na prostokątnej wyspie. Domyślamy się, że będzie to aparat, który może prawie dorównywać możliwościom kamery z modelu Huawei P40 Pro.

Honor 30 z premierą w połowie kwietnia

Honor 30 ma oficjalną zapowiedź 15 kwietnia. To oznacza, że zadebiutuje niedługo po polskiej premierze Huawei P40 Pro i wtedy smartfony będą już dostępne w sklepach. Sercem nowego flagowca submarki też będzie procesor HiSilicon Kirin 990 5G. Wiemy również, że jego baterię będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 40 W. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana.

