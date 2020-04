OnePlus 8 Pro to smartfon, który otrzyma nowy wyświetlacz Fluid Display. Został on już sprawdzony przez DisplayMate i okazuje się, że to najlepszy ekran ze wszystkich w telefonach. Szczegółów jeszcze nie podano, ale ekran modelu OnePlus 8 Pro pobił kilkanaście rekordów. DisplayMate szczegółów nie podało.