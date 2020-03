Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 pojawiają się w plotkach nie od dziś. Teraz oba smartfony zostały dostrzeżone w kernelu z modeli S20. Dzięki temu dowiadujemy się, że oba telefony otrzymają procesor Qualcomm Snapdragon 865, choć to pewnie nie stanowi większego zaskoczenia. Czym jednak jest tajemniczy Zodiac?

Samsung Galaxy Note 20 to Canvas. Rzeczywiście, taka nazwa pojawia się w kernelu. Jest też Winner2 i wiemy, że to Galaxy Fold 2, który pojawiał się też pod kryptonimem Champ. Oba bazują na platformie Kona i wiemy, że jest to Qualcomm Snapdragon 865. Sam Zodiac znajduje się w kernelu Z Flipa i wiemy tylko tyle, że to urządzenie mające Snapdragona 855 i ma trafić na chiński rynek. Więcej szczegółów nam jego temat nie jest znanych.

Samsung Galaxy Note 20 i Galaxy Fold 2 latem

Wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 zadebiutuje latem. Najpewniej w okolicy sierpnia 2020 roku. Natomiast w przypadku modelu Galaxy Fold 2 mówi się w plotkach o lipcu. Tak więc oba smartfony nie zostaną prawdopodobnie pokazane na tym samym wydarzeniu, a osobnych. Co w tym przypadku może mieć sens, bo oba będą flagowcami z najwyższych półek cenowych.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: XDA-Developers