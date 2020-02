Galaxy Fold 2 już pojawiał się w przeciekach. Składany smartfon Samsunga ponownie pojawia się w plotkach. Jeśli im wierzyć, to mamy spodziewać się rozwiązania, którego nie udało się zaimplementować w modelach Galaxy S20. Ponadto kryptonim nowego telefonu to Champ, czyli mistrz.

Samsung Galaxy Fold 2 ma otrzymać kamerkę do selfie schowaną pod ekranem. Prace nad takim rozwiązaniem prowadzą różne firmy i zdaje się, że Samsung jest gotowy, aby to zaimplementować. W ten sposób w końcu będzie można pozbyć się notchy czy wcięć. Wiemy, że będzie to autorskie rozwiązanie Koreańczyków. Szczegółów jednak źródło nie ujawniło.

Samsung Galaxy Fold 2 Champ w kilka miesięcy po Galaxy S20

Wiemy, że modele Samsung Galaxy S20 zadebiutują na rynku w przyszłym miesiącu. Na premierę Galaxy Fold 2 poczekamy jednak znacznie dłużej. Debiut ma odbyć się dopiero latem. Plotki mówią o lipcu tego roku. Tak więc pozostało jeszcze trochę czasu.

Samsung Galaxy Fold 2 będzie konkretnym smartfonem, że składanym ekranem. Będzie to flagowiec z aparatem z głównym sensorem 108 MP. Ponadto spodziewajmy się innych mocnych podzespołów. Jednak jego cena nie będzie niska. Będzie to telefon droższy od modelu Z Flip. Jednak użytkownicy będą mogli liczyć na więcej.

źródło: Twitter