Fitbit Charge 4 to nowa opaska uznanego producenta, której premiera musi być blisko. Urządzenie doczekało się przecieku. W sieci pojawiły się rendery prasowe gadżetu. Jest też cena Fitbit Charge 4, która będzie trochę wyższa względem poprzedniej generacji. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt będzie miał do zaoferowania.

Fitbit Charge 4 musi już być blisko. Sprzęt niedawno dostrzeżono w brytyjskim sklepie i wiemy, że cena została ustalona na poziomie 139 funtów. To o 10 funtów więcej w porównaniu do poprzednika. Są też rendery prasowe, które widzicie poniżej. Prezentują one opaskę w dwóch wariantach kolorystycznych.

Fitbit Charge 4 na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do poprzedniej generacji urządzenia. Ma ekranik prezentujący zawartość w odcieniach szarości. Wiemy, że jest to panel OLED. Producent odświeżył tarczę i możemy dostrzec także pulsometr umieszczony po przeciwnej stronie, jak i specjalne piny do ładowania baterii.

Premiera Fitbit Charge 4 musi być blisko

Domyślamy się, że opaska Fitbit Charge 4 zadebiutuje jeszcze w tym lub przyszłym miesiącu. Jak dobrze wiemy, firma została przejęta przez Google i to pomóc w rozwoju platformy Wear OS i wiemy, ze takie plany są. Co nie zmienia faktu, że producent mógł przygotować jeszcze jedno urządzenie, które trafi na rynek z jego logo.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: 9to5Google