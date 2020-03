P40 Pro Hongqi Limited Edition to specjalna edycja flagowca Huawei, która powstała we współpracy z chińskim producentem aut. W sieci pojawiło się zdjęcie opakowania telefonu. Jest ono dosyć duże. Wiemy też że Huawei P40 Pro Hongqi Limited Edition będzie dostępny w mocno ograniczonej liczbie egzemplarzy.

Huawei P40 Pro Hongqi Limited Edition już pojawiał się w przeciekach. To specjalna edycja flagowca, którą przygotowano we współpracy z chińskim producentem samochodów. Wcześniej mogliśmy zobaczyć plakat, a teraz mamy zdjęcie opakowania. Rzućmy sobie na to okiem.

Opakowanie Huawei P40 Pro Hongqi Limited Edition widoczne jest poniżej. Na pierwszy rzut oka wydaje się ono być dosyć duże. To pozwala nam sugerować, że w środku może znajdować się całkiem sporo akcesoriów. Zawartość nie jest jednak znana i na razie pozostaje tajemnicą.

Huawei P40 Pro Hongqi Limited Edition tylko w 200 egzemplarzach

Wiemy, że specjalna wersja flagowca powstanie w zaledwie 200 egzemplarzach. Huawei P40 Pro Hongqi Limited Edition nie będzie można ot tak po prostu zakupić. W tym celu trzeba będzie nabyć luksusowe auto H9. Smartfon będzie wtedy dodatkowym gadżetem. Tak więc jest to urządzenie dla nielicznych osób.

Przed nami premiera zwykłych wariantów modeli P40. Huawei zaprezentuje je już 26 marca w trakcie specjalnej konferencji online. Wiemy już, że wariant Pro nie będzie tani, bo jego cena w Polsce wyniesie pond 4 tysiące złotych. Pozostaje wierzyć, że producent przygotuje jakiś ciekawy zestaw przedsprzedażowy. Telefonów w sklepach spodziewajmy się już w przyszłym miesiącu.

źródło: CNBeta