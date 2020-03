MIUI 11 Beta doczekało się nowej odsłony, w której Xiaomi umieściło ciekawe nowości. Wśród nich jest zarządzanie autoryzacjami. W ten sposób użytkownicy smartfonów chińskiej marki będą mogli lepiej zadbać o prywatność i własne dane. Na razie będzie to testowane w MIUI 11 Beta, ale potem trafi do finalnej wersji.

MIUI 11 Beta cały czas jest rozwijane. Teraz Xiaomi udostępniło nową wersję poglądowej wersji nakładki z numerkiem 11 20.3.17. Tutaj pojawia się ciekawa nowość i jest nią zarządzanie autoryzacjami. Użytkownicy będą mogli lepiej kontrolować dostępy, które chcą uzyskiwać poszczególne aplikacje. Zobaczmy, co dokładnie będzie można zrobić.

Zarządzanie autoryzacjami w Xiaomi MIUI 11 Beta

Wśród nowości mamy uprawnienia do schowka i w ten sposób będzie można uniemożliwić aplikacjom dostęp do jego zawartości, jak i zmianą zawartości. Następnie mamy tylko pojedynczy dostęp do wybranych elementów, jak kontaktów, historii połączeń czy kalendarza. Xiaomi w nowej wersji MIUI 11 Beta dodało również opcję uniemożliwiającą jakikolwiek dostęp aplikacjom do aparatu w tle.

Pamiętajmy, że te nowości na razie dostępne są w chińskiej wersji MIUI 11 Beta. Tutaj będą testowane. Jednak z czasem Xiaomi wprowadzi je również do stabilnej wersji oprogramowania. Również w edycji globalnej. Nie wiadomo, kiedy jednak to nastąpi. Z pewnością nie wcześniej niż za kilka tygodni.

