iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max to flagowce Apple, które zobaczymy we wrześniu. Co ciekawe, kod iOS 14 ujawnia, że tylko tu aparat otrzyma dodatkowy sensor ToF. Zapewni on większe możliwości z zakresu AR i nie tylko. Wskazówki zaszyte w iOS 14 sugerują, że funkcja planowana jest wyłącznie dla dwóch droższych modeli.

iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 Pro to dwa najciekawsze smartfony, który wprowadzi w 2020 roku Apple do własnego portfolio i wiemy, że dostaną mocy SoC A14 Bionic. Zobaczmy je we wrześniu. Serwis źródłowy ponownie doszukał się ciekawych wzmianek w iOS 14, który zostanie pokazany na WWDC. Firma rzeczywiście planuje dodać sensory ToF, o czym już wam wspominaliśmy.

iOS 14 sugeruje, że ToF Apple doda tylko w modelach iPhone 12 Pro

To, czego serwis źródłowy doszukał się w kodzie iOS 14, daje nam do zrozumienia, że Apple szykuje nowe telefony pod nazwą kodową „d5x”. Cóż, zeszłoroczne modele to „d4x”, a więc wszystko wydaje się zgadzać. Same informacje o sensorze ToF dotyczą jednak tylko dwóch urządzeń. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się ich tylko w smartfonach iPhone 12 Pro. W tańszych już się nie pojawią, co warto mieć na uwadze.

iOS 14 zapewne skrywa więcej informacji o smartfonach iPhone 12 Pro i zapewne z czasem poznamy znacznie więcej szczegółów. Wiemy też, również z kodu nowego systemu, że sensory ToF Apple wprowadzi w tegorocznych iPadach Pro. Ich premiera powinna odbyć się jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Będą to pierwsze tablety z aparatami z trzema obiektywami. Poza tym w drodze ma też być tańszy model smartfona 9 Plus.

źródło: 9to5Mac