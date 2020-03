OnePlus 8 zbliża się wielkimi krokami. Nowy smartfon został dostrzeżony pod nazwą OnePlus8VZW w kodzie aplikacji OnePlus Launcher 4.3.3. Jest to wariant dla amerykańskiego operatora Verizon, a więc dowiadujemy się, że telefon pojawi się w jego ofercie. Premiera jest już blisko i spodziewamy się jej w połowie kwietnia.

OnePlus 8 według ostatnich plotek zadebiutuje w kwietniu. Wiemy, że ma to być konferencja online. Jest to wynikiem zagrożenia ze strony koronawirusa, który przyczynił się już do odwołania wielu różnych wydarzeń. Tymczasem telefon został dostrzeżony w kodzie aplikacji OnePlus Launcher 4.3.3. Tam odnaleziono urządzenie o kryptonimie OnePlus8VZW.

Smartfon OnePlus8VZW znaleziony w OnePlus Laucher 4.3.3 to nic innego, jak model dla amerykańskiego operatora Verizon. Wiemy też, że sprzęt trafi do oferty T-Mobile. To istotne pod kątem zwiększania sprzedaży. Chińczycy muszą nawiązywać tego typu współpracę, aby zwiększyć bazę klientów.

OnePlus 8 Pro będzie najciekawszym z nowych modeli. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu zobaczymy aż trzy nowe modele. Wśród nich ma być także wariant Lite. Znane dane techniczne modelu Pro i tańszego znajdziecie poniżej. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź.

OnePlus 8 Pro 5G – dane techniczne

6,65-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny 64 + 20 + 12 Mpix + ToF z diodą LED

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10

OnePlus 8 5G – dane techniczne

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności około 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

160,2 x 72,9 x 8,1 mm

Android 10 z OxygenOS 10

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: XDA-Developers