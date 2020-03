OnePlus 8 Pro dostanie nie tylko bezprzewodowe ładowanie Warp Charge 30 W. Okazuje się też, że zaoferuje najszybsze zwrotne ładowanie na rynku. Jeśli plotki są prawdziwe, to OnePlus 8 Pro naładuje baterię innych urządzeń także z użyciem mocy 30 W. Zapowiada się to naprawdę bardzo ciekawie. Konkurencja tego nie ma.

OnePlus 8 Pro dostanie bezprzewodowe ładowanie, co już w zasadzie jest pewne. Teraz nowe plotki przekazał dobrze poinformowany Ishan Agarwall. Twierdzi on, że pojawi się Warp Charge 30 W i będzie to także najszybsze na rynku zwrotne ładowanie! Najlepsze rozwiązania tego typu obecne w telefonach nie oferują aż tak dużej mocy.

Zwrotne ładowanie Warp Charge 30 W z OnePlus 8 Pro będzie naprawdę szybkie

W obecnym momencie żaden smartfon nie ma aż tak dużej mocy. Dla przykładu zwrotne ładowanie w Xiaomi Mi 10 to 10 W. Jeśli w OnePlus 8 Pro rzeczywiście będzie to aż 30 W, to firma nie dość, że dopiero co zaimplementuje funkcję bezprzewodowego ładowania, tak jeszcze ustawi przy okazji konkurencji poprzeczkę wysoko w kwestii tego odwrotnego. Trochę trudno w to uwierzyć, ale tutaj warto sobie przypomnieć słowa Pete’a Lau.

CEO firmy już kilka miesięcy temu wyjaśniał, dlaczego jego smartfony nie mają bezprzewodowego ładowania, Wtedy ujawnił, że prace nad funkcją są prowadzone i zostanie ona dodana, gdy będzie naprawdę się wyróżniać wśród rozwiązań dostępnych na rynku. Wygląda więc na to, że OnePlus 8 Pro jest na nią gotowy. Teraz możemy się domyślać, co chciał osiągnąć chiński producent. Ostatnie plotki mówią o tym, że premiera odbędzie się w kwietniu.

źródło: Twitter