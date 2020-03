Motorola Edge Plus to nowy flagowiec marki Moto, którego premiera jest coraz bliżej. W sieci pojawiły się rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer. W ten sposób model Motorola Edge Plus mamy okazję zobaczyć z każdej strony. Smartfon ma zakrzywiony ekran oraz aparat fotograficzny z trzema obiektywami.

Motorola Edge Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że będzie to flagowy model. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery telefonu. Stworzył je Steve Hemmerstoffer, który jest wszystkim lepiej znany jako Onleaks. Zobaczmy, co takiego jest w drodze.

Motorola Edge Plus ma zakrzywiony na dłuższych krawędziach ekran. Ma to być 6,67-calowy panel o rozdzielczości Full HD+. Widać też okrągłe wcięcie dla kamerki do selfie. Jest ono stosunkowo małe. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z tyłu obudowy. Niestety, specyfikacja kamery pozostaje tajemnicą. Rendery Onleaks możecie obejrzeć niżej.

Wiemy, że Motorola Edge Plus dostanie Snapdragona 865 z 8 GB pamięci RAM. Ekran ma oferować odświeżanie obrazu na poziomie 90 Hz. Ma też pojawić się duża bateria o pojemności 5170 mAh. Znane dane techniczne smartfona Motorola Edge Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Edge Plus – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z diodą LED – brak szczegółów

bateria o pojemności 5170 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

161,1 x 71,3 x 9,5 mm

Android 10

