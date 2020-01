Motorola Edge Plus w Geekbench. Ma procesor Snapdragon 865

Motorola Edge Plus zapowiada się na konkretnego flagowca. Smartfon pojawił się w bazie benchmarku Geekbench. Tam dowiadujemy się, że ma procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz 12 GB pamięci RAM. Tak więc Motorola Edge Plus będzie naprawdę mocnym smartfonem. Premiery spodziewamy się w trakcie lutowych targów MWC 2020.

Motorola Edge Plus już pojawiała się w przeciekach. Teraz smartfon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tu pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Telefon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 865. Ponadto ma także dużo pamięci operacyjnej RAM. Premiera jest już blisko.

Motorola Edge Plus dzięki układowi Qualcomm Snapdragon 865 będzie w stanie otrzymać kroku innym flagowym smartfonom na ten rok. Dla firmy to ważna kwestia, bo przez ostatnie lata firma skupiała się na niższych półkach cenowych i zrezygnowała z high-endowych telefonów. W tym roku planuje powrót. Testowany w Geekbench prototyp miał też 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a całość pracowała pod kontrolą systemu Android 10, co nie jest jednak zaskoczeniem.

Motorola Edge Plus z premierą tuż przed MWC 2020

Spodziewamy się, że Motorola Edge Plus zadebiutuje przed targami MWC 2020, które odbędą się w Barcelonie w dniach 24-27 lutego. Konferencja firmy zostanie zorganizowana ciut wcześniej, bo 23 lutego. Tam też spodziewajmy się tańszych modeli jak tych z serii Moto G8. Specyfikacja czy dane techniczne telefonu Motorola Edge Plus na razie nie jest znana. Wiemy tylko, że ma dostać ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, a wyświetlacz pozwoli na pracę z rysikiem. Na więcej informacji musimy poczekać.

