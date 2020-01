Galaxy Fold 2 w drodze, ale zobaczymy go po Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 2 pojawiał się już w przeciekach, ale dziś już wiemy, że w lutym Samsung pokaże inny model o nazwie Galaxy Z Flip. Co jednak z nowym składanym smartfonem, który miałby zastąpić ten z poprzedniego roku? Takie urządzenie również jest w przygotowaniu. Informacje na jego temat uzyskał Max Weinbach.

Leaker, który w ostatnim czasie dostarczył nam mnóstwo informacji o modelach S20 i Galaxy Z Flip, twierdzi, że Galaxy Fold 2 zadebiutuje. Samsung ma go wprowadzić do oferty w przyszłym kwartale. Będzie to konkretny, składany smartfon z bardzo mocnymi podzespołami. Co pewnie też przełoży się na niemałą cenę.

Samsung Galaxy Fold 2 będzie mocniejszy od Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold 2 ma dostać 8-calowy ekran oraz procesor Qualcomm Snapdragon 865 i modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Co bardzo ważne, ekran otrzyma powłokę UTG i będzie można z nim pracować z użyciem piórka S Pen. Zapowiada się więc naprawdę ciekawie.

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Flip będzie prostszym telefonem. Nie otrzyma aparatu 108 MP, a z sensorami 12 MP. Ponadto na pokładzie będzie procesor dla flagowców z 2019 roku. Jednak cena ma wynieść około 1400 euro. W przypadku Folda 2 spodziewajmy się, że będzie to co najmniej 2 tys. euro.

źródło: Twitter