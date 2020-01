EMUI 10 Global to nakładka oparta na systemie Android 10, która trafi na smartfony Huawei i Honor spoza Chin. Firma opublikowała listę i harmonogram. W tym miesiącu EMUI 10 Global będzie ogólnodostępny dla modeli Huawei Mate 20 i P30. Potem Android 10 będzie udostępniany na inne telefony, w tym te tańsze.

EMUI 10 Global to oprogramowanie oparte na systemie Android 10, które Huawei wkrótce zacznie szerzej udostępniać. Po tym, jak robił to w zawężonym zakresie. Teraz stanie się ono ogólnodostępne i to oznacza, że aktualizacja powinna być dostępna dla każdego. Tak prezentuje się lista i harmonogram.

EMUI 10 Global i Android 10 w styczniu na Huawei Mate 20 i P30

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X 4G

Huawei Nova 5T

Aktualizacja w kolejnych miesiącach trafi na te modele

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P30 Lite

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Warto dodać, że EMUI 10 Global było już udostępniane na modele Huawei Mate 20 i P30, nawet w Polsce. Jednak dostępność była zawężona. Android 10 w pewnym momencie dla pierwszego telefonu został nawet wstrzymany. Wygląda jednak na to, że obecnie EMUI 10 można już ponownie pobierać.

