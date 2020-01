P40 Plus może być trzecią wersją flagowca Huawei, który zobaczymy w marcu. Plotki mówią, że w tej edycji smartfon dostanie ekran o przekątnej około 6,9 cala. Pod względem specyfikacji powinien być podobny do Huawei P40 Pro. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się aparatu fotograficznego z pięcioma obiektywami.