OnePlus 8 Pro na renderach producenta akcesoriów. Wyglądają znajomo

OnePlus 8 Pro to smartfon, którego premiera prędko się nie odbędzie. Jednak z tygodnia na tydzień wiemy o nim coraz więcej. W sieci pojawiły się rendery jednego z producentów akcesoriów. Na nich widać, że OnePlus 8 Pro ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. W rzeczywistości te grafiki wyglądają znajomo.

OnePlus 8 Pro otrzyma nowy ekran Fluid Display. Wiemy, że jego premiera planowana jest na drugi kwartał. Smartfon był obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe render, choć w rzeczywistości nie są one najnowsze. Jeden z producentów akcesoriów postanowił zmodyfikować starsze.

Poniżej widzicie rendery prezentujące szkła ochronne dla smartfona OnePlus 8 Pro. Na jednym widać płaskie szkło niechroniące całego wyświetlacza, a na drugim zakrywające przód w pełni. Wygląda znajomo? Tak, grafiki to przerobiony jeden z renderów Onleaks, które zobaczyliśmy już kilkanaście tygodni temu. Widzicie go na samym końcu.

Wygląd modelu OnePlus 8 Pro nie jest już tajemnicą. CEO firmy, Pete Lau, niedawno stwierdził, że będzie to najładniejszy telefon w historii marki. Premiera ma odbyć się dopiero za kilka miesięcy. Zanim to nastąpi, to dojdzie do jeszcze mnóstwa przecieków. Znane dane techniczne smartfona OnePlus 8 Pro znajdziecie niżej.

OnePlus 8 Pro – dane techniczne

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 Mpix do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 64 + 20 + 12 Mpix + ToF z diodą LED

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10

