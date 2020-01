OnePlus 6 mógł wyglądać inaczej. OnePlus 8 Pro będzie nim inspirowany?

OnePlus 6 to smartfon, który debiutował w 2018 roku. Co ciekawe, jego design mógł być inny. Jeden z niewykorzystanych projektów ujawnił na Weibo Hao Ran. Wygląda to bardzo ciekawie i kto wie, a może pomysł zostanie wykorzystany przy okazji premiery modelu OnePlus 8 Pro, którego spodziewamy się w przyszłym kwartale.