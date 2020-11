Wyze Watch 44 – nowy smartwatch dostrzeżony u FCC

Wyze Watch 44 to nowy smartwatch, który został dostrzeżony na stronie FCC. To oznacza, że jego debiut jest blisko. Zobaczy, jak wygląda model Wyze Watch 44.

Wyze Watch 44 to nadchodzący smartwatch, który został dostrzeżony na stronie komisji FCC. Tam naturalnie był certyfikowany i to przybliża zegarek do rynkowego debiutu. Producent tego sprzętu znany jest z innego typu urządzeń. Są to różne gadżety dla domu inteligentnego. Najwidoczniej firma doszła do wniosku, że pora na coś nowego w ofercie.

Wyze Watch, jak wskazuje jego nazwa, ma kopertę w rozmiarze 44 mm. Na pierwszy rzut oka bardzo przypomina smartwatche Apple. FCC nie ujawnia nam zbyt wielu szczegółów. Wiemy, że firma zapewniła mu moduł Bluetooth do łączności bezprzewodowej. Poniżej zdjęcia akcesorium. Na nich też widać przewód do ładowania z końcówka USB. Zegarek ma prostokątny ekran, pulsometr i jeden przycisk na boku obudowy.



Smartwatch Wyze Watch 44 dołączy do inteligentnej opaski

W zasadzie ruch producenta był dosyć przewidywalny. Już wcześniej w ofercie firmy pojawiła się opaska inteligentna integrującą się z Amazon Alexa. Smartwatch Wyze Watch 44 z pewnością będzie rozszerzeniem możliwości tego urządzenia. Na więcej informacji o tym gadżecie będziemy jednak musieli poczekać.

