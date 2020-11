Redmi Note 9T 5G to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera jest nieodległa. Sprzęt jest już certyfikowany. Zobaczmy, co wiemy o telefonie Redmi Note 9T 5G.

Redmi Note 9T 5G pojawił się w przeciekach stosunkowo niedawno. Najprawdopodobniej będzie to przebrandowana wersja innego smartfona Xiaomi, który zostanie pokazany w Chinach w przyszłym tygodniu. Teraz dowiadujemy się, że sprzęt jest certyfikowany. To przybliża go do rynkowej premiery.

Redmi Note 9T 5G został dostrzeżony na stronie malezyjskiego SIRIM. Pod nazwą kodową M2007J22G. Wspomniany urząd nie ujawnia nam zbyt wiele szczegółów. Potwierdza tylko to, że sprzęt ma Wi-Fi w standardzie 802.11ac i modem zapewniający łączność z sieciami 5G. O tym telefonie wiadomo jednak więcej.

Plotki mówią, że Redmi Note 9T 5G otrzyma 6,53-calowy ekran IPS oraz procesor taktowany zegarem do 2,2 GHz. Spodziewajmy się także baterii o pojemności około 5000 mAh. Pojawi się też poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Znana specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 9T 5G widoczna jest niżej.

Redmi Note 9T 5G – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,2 GHz

4, 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności nominalnej 4900 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

200 g

Android z MIUI 12

źródło