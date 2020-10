Xiaomi Mi Watch Lite gości u FCC. Znamy nowe funkcje

Xiaomi Mi Watch Lite to nowy smartwatch Chińczyków. Sprzęt dostrzeżono na stronie FCC i tam wymieniono nowe funkcje. Wśród nich wspomina się o obudowie wodoszczelnej na poziomie do 5 ATM, odbiorniku GPS czy kolorowym ekranie o przekątnej 1,41 cala. Cena Xiaomi Mi Watch Lite na pewno będzie atrakcyjna.

Xiaomi Mi Watch Lite to smartwatch, który już pojawiał się w plotkach. Premiera tego zegarka pewnie jest nieodległa i wiemy, że jego cena ma być bardzo atrakcyjna. Zbliżający się debiut zdaje się potwierdzać dostrzeżenie tego sprzętu na stronie komisji FCC, gdzie go certyfikowano. Tam wymienione pewne nowe funkcje.

Xiaomi Mi Watch Lite ma prostokątny ekranik o przekątnej 1,41 cala i rozdzielczości HD. Jest to kolorowy wyświetlacz. Następnie mamy baterię o pojemności 230 mAh. FCC wspomina także o obudowie zapewniającej odporność na wodę na poziomie do 5 ATM. Smartwatch zapewni także obsługę różnych ćwiczeń.

Widzimy też, że jasność ekranu Xiaomi Mi Watch Lite będzie automatycznie dopasowywana do warunków, a więc smartwatch ma czujnik światła. Co ważne, jest też wbudowany GPS. Nie zabraknie też pulsometru z mierzeniem pulsu przez 24 godziny. Znane dane techniczne zegarka Xiaomi Mi Watch Lite znajdziecie poniżej. Nie są one jeszcze pełne.



Xiaomi Mi Watch Lite – dane techniczne

1,41-calowy, kolorowy ekranik o rozdzielczości HD

Bluetooth 5

odbiornik GPS

bateria o pojemności 230 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

czujnik światła

pulsometr

współpraca z Androidem (4.4 i nowszym) lub iOS (10 lub nowszym)

