Netflix dostanie tryb audio. Pozwoli słuchać seriali jak podcasty

Netflix pozwala nam oglądać filmy i seriale. Tymczasem wkrótce będziemy mogli ich tylko słuchać. W ten sam sposób, co na przykład podcasty. W kodzie źródłowym popularnej aplikacji doszukano się wzmianek o nowej funkcji. To specjalny tryb audio, który za jakiś czas pewnie zostanie udostępniony. Jak to ma działać?

Tryb audio został dostrzeżony w aplikacji na urządzenia z systemem Android. Dokładnie w wydaniu z numerkiem 7.79.1. Netflix planuje dodać taką funkcję głównie w celu wprowadzenia możliwości oszczędzania danych. Wideo i dźwięk potrzebują ich dużo. Jednak wyłączenie obrazu sprawi, że będzie ich przesyłanych dużo mniej. Wzmianki na ten temat znalezione w kodzie widzicie poniżej.

<string name=”audio_mode_intro_tooltip_message”>Save your data by turning off the video and listening to your favorite shows.</string>

<string name=”audio_mode_tooltip_title”>New</string>

<string name=”audio_mode_video_off_tooltip_message”>The video is off, but you can continue listening to your show while you are busy doing other things.</string>

Na razie nie wiadomo, kiedy Netflix dostanie taki tryb audio

Na razie dysponujemy tylko odkryciem z kodu aplikacji. To oznacza nic innego jak to, że Netflix przygotowuje taką funkcję. Jednak firma milczy w jej temacie. Nie wiadomo, kiedy więc można się jej spodziewać. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji.

