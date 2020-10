Mi Band 6 to opaska Xiaomi, którą ponownie wyprodukuje Huami. Gadżet powstanie, bo firmy zacieśniły współpracę. Kiedy zobaczymy opaskę Xiaomi Mi Band 6?

Opaska Xiaomi Mi Band 6 powstanie i jej produkcją ponownie zajmie się chińskie Huami. Jak dobrze wiemy, obie firmy kontynuują współpracę już od jakiegoś czasu i ta w tym roku zaowocowała premierę piątej generacji tego urządzenia. Teraz ogłoszono przedłużenie tego biznesu i wiemy, że nowa umowa będzie obowiązywać przez kilka najbliższych lat. To oznacza, że Xiaomi Mi Band 6 jest już pewniakiem.



Chiński gigant przedłużył umowę z Huami na kolejne trzy lata. To oznacza, że nie tylko zobaczymy opaskę Xiaomi Mi Band 6, ale też 7. czy 8. generację tego urządzenia. Wynika to z faktu, że spodziewamy się nowego modelu co około rok. Kiedy spodziewać się kolejnej odsłony produktu?



Opaska Xiaomi Mi Band 6 dopiero w 2021 roku

Pamiętajmy, że opaska Xiaomi Mi Band 6 nie zostanie zaprezentowana w tym roku. Każda generacja tego urządzenia sprzedaje się tak dobrze, że dla Huami częstsze odświeżanie gadżetu nie ma najmniejszego sensu. Wszak nie zabija się kury znoszącej złote jajka. Kolejna odsłona tego popularnego produktu zadebiutuje zapewne w drugim kwartale 2021 roku. Planowane nowości nie są na razie znane. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie i na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.



