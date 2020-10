Ładowarka i słuchawki nie trafią do opakowań z modelami iPhone 12 i 12 Pro. Trzeba będzie je dokupić. Jaka ładowarka i słuchawki będą odpowiednie?

iPhone 12 i 12 Pro zadebiutowały wczoraj wieczorem. Jak dobrze wiemy, Apple zredukowała zawartość opakowania z telefonami. Ładowarka i słuchawki to akcesoria, których w pudełkach nie będzie. Gigant z Cupertino własną decyzję tłumaczy dbaniem o środowisko.

Na stronie producenta czytamy: Dla całej rodziny iPhone’ów usuwamy z pudełka zasilacz i słuchawki EarPods, które często kończą w szufladzie. Dołączamy za to przewód z USB‑C na Lightning do szybkiego ładowania, potrzebny większości użytkowników. Opakowanie jest więc mniejsze, a więcej pudełek w jednej dostawie oznacza mniej dostaw ogółem. Oprócz tego współpracujące z nami zakłady produkcyjne przechodzą na energię odnawialną. W sumie udało nam się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 2 miliony ton rocznie. Odpowiada to zmniejszeniu emisji CO2 o równowartości 450 tysięcy aut na drogach.

Jaka ładowarka i słuchawki będą odpowiednie dla iPhone 12 i 12 Pro

Kupując słuchawki możecie w zasadzie zdecydować się na cokolwiek na złączu Lightning lub bezprzewodowe. Wybór jest przeogromny. W przypadku połączenia poprzez jack audio będziecie jeszcze potrzebowali przejściówki. Ładowarka to inna kwestia. W przypadku modeli iPhone 12 będzie pasowała każda starsza od telefonu z logo nadgryzionego jabłka. Możecie też rozważyć bezprzewodową MagSafe, która umożliwi ładowanie bezprzewodowe o pełnej mocy 15 W. Koszt takiej ładowarki w kraju to 199 złotych.

źródło: opracowanie własne