iPhone 12 otrzyma mniejsze opakowanie. Jego zawartość będzie skromna. Apple umieści tam kabel USB C – Lightning. Co jeszcze trafi do pudełek z iPhone 12?

iPhone 12 jest obecnie w ogniu przecieków. Wiemy, że na modele Pro mamy poczekać trochę dłużej. Premiery spodziewamy się w październiku. Opakowanie z nowymi telefonami Apple będzie dosyć skromne wyposażone. Wiemy, że znajdzie się tam nowy kabel z końcówkami USB C i Lightning. Mamy okazję zobaczyć go na zdjęciach.

W tym tygodniu w sieci pojawiły się zdjęcia, które widzicie poniżej. Nowy kabel z końcówkami USB C oraz Lightning jest w oplocie. Widzimy, że ma jasny kolor. Podobny w czarnym odcieniu dodawany jest do Maca Pro. Taki przewód znajdzie się w opakowaniach modeli iPhone 12. Co tam jeszcze znajdziemy?

Opakowanie dla modeli iPhone 12 to nie tylko kabel z USB C i Lightning

iPhone 12 będzie dostarczany z niewielką liczbą akcesoriów. Wiemy, że Apple planuje pozbyć się ładowarki i słuchawek EarPods. Wspomniany kabel ze złączami Lightning i USB C nie będzie jednak jedyną rzeczą, która trafi do pudełek. Poza telefonami znajdziemy tam także trochę papierologii oraz szpilkę dla karty SIM. Na nic więcej nie liczmy.

Apple na razie jeszcze nie potwierdziło daty październikowej konferencji. Przecieki mówią o tym, że iPhone 12 zostanie pokazany w tygodniu zaczynającym się od 12 dnia przyszłego miesiąca. Jeśli to prawda, to za kilka dni firma powinna zaprosić wszystkich na to wydarzenie. Na razie musimy czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło