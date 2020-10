Mi 10T Pro to model Xiaomi, którego polska premiera już jutro. Jeśli zastanawiacie się, gdzie oglądać, to będzie stream. Xiaomi Mi 10T Pro obejrzymy na YouTube.

Xiaomi Mi 10T Pro to flagowiec, który w Europie debiutował pod koniec września. Przed nami polska premiera i jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać to wydarzenie, to będzie dostępny live stream. Transmisja na zywo będzie prowadzona na kanale w YouTube oraz na stronie w serwisie Facebook (link w źródle).

Polska premiera Xiaomi Mi 10T Pro odbędzie się 15 października. Live stream ma ruszyć o godzinie 18:00. Poniżej znajdziecie link do transmisji, która będzie prowadzona na kanale YouTube. Wydarzenie zapowiada się ciekawie. Już jutro poznamy polskie ceny.

Niedługo po premierze ma ruszyć przedsprzedaż Xiaomi Mi 10T Pro i pozostałych modeli, które też zobaczymy. Pewnie będą dorzucane jakieś prezenty. Ofertę dla Polski mamy poznać już jutro. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. Dane techniczne Xiaomi Mi 10T Pro znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10T Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

165,1 x 76,4 x 9,33

218 gramów

Android 11 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło