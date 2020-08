Redmi AX6 to nowy router Xiaomi, który zadebiutował w Chinach. Model jest ciekawy, bo wspiera Wi-Fi 6, czyli standard 80211ax. Cena jest atrakcyjna, bo jest niższa od kwoty 400 juanów. Wiemy, że Redmi AX6 ma specjalny chip Qualcomma z NPU oraz wspiera dwa zakresy sieci. Przepustowość wynosi do 2976 Mbps.

Redmi AX6 to nowy router Xiaomi, który trafia do portfolio submarki. Będzie go można na razie kupić w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 399 juanów (ok. 214 złotych). Jest to więc atrakcyjna kwota. Zobaczmy, co oferuje nowy model z obsługą Wi-Fi 6, który dołącza do wersji AX3600, AX1800 i AX5.

Redmi AX6 to router, który wspiera Wi-Fi 6, czyli standard 802.11ax. Maksymalna przepustowość dla przesyłania danych wynosi tutaj 2976 Mbps. Sprzęt obsługuje oba zakresy sieci bezprzewodowych (2,4 i 5 GHz). Xiaomi umieściło w nim specjalny chip Qualcomma, który ma 4 rdzenie Cortex-A53 i dwurdzeniowy układ NPU. Wytwarzany on jest w 14 nm litografii.

Router Xiaomi Redmi AX6 ma też port Gigabit Ethernet. Jest też wsparcie dla OFDMA, co redukuje opóźnienia i pozwala na pełną transmisję do maksymalnie 8 urządzeń jednocześnie. Klientów sieci bezprzewodowej możecie być łącznie do 248. Sprzęt ma wymiary 320 x 320 x 55 mm i waży 950 gramów. Dane techniczne routera Redmi AX6 znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Redmi AX6 – dane techniczne

obsługa Wi-Fi 6 (802.11ax)

wsparcie dla zakresów 2,4 i 5 GHz

4-rdzeniowy chip Qualcomma z NPU

przesyłanie danych z prędkością do 2976 Mbps

obsługa OFDMA

320 x 320 55 mm

950 gramów

do 248 podłączonych urządzeń jednocześnie

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora WhatsApp

źródło