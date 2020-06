Redmi AX5 Wi-Fi 6 to nowy ruter Xiaomi, którego premiera odbędzie się w tym tygodniu. Tym razem to sprzęt, który zadebiutuje z logo submarki. Wiemy, że ruter Redmi AX5 będzie zgodny ze standardem 802.11ax, czyli obsłuży Wi-Fi 6. Ponadto jego cena powinna być niższa w porównaniu do modeli, które ma Xiaomi.

Redmi AX5 Wi-Fi 6 jest w drodze i jest to ruter Xiaomi, który będzie kolejnym urządzeniem tego typu w ofercie submarki. Pierwszym był model AC2100 zaprezentowany w grudniu tego roku. W ten sposób marka weszła na rynek tego typu sprzętu. Teraz widzimy, że planuje iść za ciosem i wprowadzi do sklepów kolejny.

Ruter Redmi AX5 będzie zgodny ze standardem sieci bezprzewodowych 802.11ax, czyli zapewni zgodność z Wi-Fi 6. To rozwiązanie, które zaczyna upowszechniać się w smartfonach i innych urządzeniach. Tak więc tego typu sprzętu będzie tylko przybywać. Debiut zaplanowano na jutro o godzinie 10:00 czasu w Chinach. Wtedy poznamy szczegóły.

Redmi AX5 Wi-Fi 6 będzie tańszy niż ruter Xiaomi AX1800

Niedawno do sprzedaży trafił ruter Xiaomi z Wi-Fi 6. to model o nazwie AX1800, który w Chinach kosztuje około 300 juanów. W przypadku Redmi AX5 spodziewajmy się niższej ceny. Pewnie będzie ona niższa od kwoty 250-300 juanów. Urządzenia submarki zawsze są wyceniane trochę niżej, do czego już przywykliśmy. Nie pozostaje nic innego, jak czekać do debiutu.

Z ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: WhatsApp – triki i funkcje, które warto znać

źródło