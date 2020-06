One UI 2.1 to aktualizacja, którą Samsung udostępni także na modele Galaxy S9, S9 Plus oraz Galaxy Note 9. Wygląda na to, że nowe oprogramowanie jest już blisko. Nowe informacje sugerują, że uaktualnienie One UI 2.1 dla modeli sprzed dwóch lat może zacząć trafiać w tym tygodniu. Najpierw w Korei Południowej.

One UI 2.1 to aktualizacja, która trafi także na modele Samsung Galaxy S9, S9 Plus i Galaxy Note 9, co potwierdzono już wcześniej. Proces udostępniania software ma ruszyć w czerwcu. Wygląda na to, że uaktualnienie dla tych telefonów jest już naprawdę blisko. Wygląda na, że może być dostępne jeszcze w tym tygodniu.

Samsung planuje zacząć udostępniać One UI 2.1 dla modeli Galaxy S9 i Note 9 jeszcze w tym tygodniu. Najpierw producent zrobi to dla telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to aktualizacja zacznie trafiać na kolejne rynki. Z czasem będzie dostępna także w Europie.

Aktualizacja One UI dla modeli Galaxy S9, S9 Plus i Note 9 będzie niekompletna

One UI 2.1 najpierw trafiło na smartfony z zeszłego roku. Aktualizacja wniosła wybrane funkcje, które wprowadzono w modelach S20. Wiemy jednak, że w przypadku telefonów Galaxy S9 i Note 9 będzie ona prawdopodobnie niekompletna. Pewnych opcji może zabraknąć, co wiąże się z problemami wydajnościowymi. Samsungowi zależy na tym, aby oprogramowanie było jak najbardziej stabilne i zapewniło płynną pracę. Nawet kosztem pewnych rozwiązań.

Przeczytaj także: Triki i funkcje dla WhatsApp, które warto znać

źródło: Sammobile