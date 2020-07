OnePlus Buds na renderach. Cena słuchawek ma być atrakcyjna

OnePlus Buds to nowe słuchawki bezprzewodowe, których premiera jest blisko. Dowiadujemy się, że ich cena ma być atrakcyjna i będzie niższa od kwoty 100 dolarów. Ponadto mamy okazję zobaczyć kolory OnePlus Buds. W sieci pojawiły się rendery prezentujące trzy warianty kolorystyczne obudowy. Jeden jest niecodzienny.

OnePlus Buds to słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy wraz ze smartfonem Nord. W sieci pojawiły się ich rendery i w końcu wiemy, jak one wyglądają. Widzimy, że będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Ponadto producent zasugerował, że cena nie będzie wygórowana. Rzućmy sobie na to okiem.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds widzicie poniżej. Będą one dostępne w kolorach białym, czarnym oraz połączeniu niebieskiego z żółtym. Ten ostatni wariant wygląda co najmniej ciekawie. Wiemy też, że będą one wspierać szybkie ładowanie baterii Warp Charge. Pudełeczko ma akumulatorek 430 mAh.

Cena słuchawek OnePlus Buds poniżej 100 dolarów

Producent zasugerował, że cena OnePlus Buds będzie poniżej 100 dolarów. Zrobił to w postaci „XX.XX dolarów”. Pewnie więc będzie to kwota na poziomie 99,99 dolarów, choć kto wie, czy nie jeszcze niższa. Wszystko wyjaśni się już jutro. Oficjalna premiera odbędzie się 21 lipca. Poniżej widać jeszcze schemat parowania. Ma to wyglądać podobnie, jak w przypadku Apple AirPods.

