Samsung Galaxy Z Flip 5G jeszcze przed Unpacked? Jest cena smartfona

Samsung Galaxy Z Flip 5G to składany smartfon, którego spodziewaliśmy się na Unpacked. Tymczasem chiński teaser ujawnia nam premierę 22 lipca. Plotki mówią też o tym, że cena modelu Samsung Galaxy Z Flip 5G ma być zbliżona do poprzednika. Co cieszy, bo nowy model będzie dużą aktualizacją tego telefonu.