Mi Band 5 to tania opaska Xiaomi, której premiera musi być coraz bliżej. Przemawiają za tym coraz częstsze przecieki związane z tym urządzeniem. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia, które mają prezentować Xiaomi Mi Band 5 z przodu. Gadżet dostanie kolorowy ekranik i ma wygląd dosyć podobny do poprzedniej generacji.

Xiaomi Mi Band 5 to opaska, która była obiektem wielu przecieków. Już wcześniej w sieci pojawiły się fotki mające prezentować gadżet. Teraz mamy nowe zdjęcia. Zostały one opublikowane na łamach chińskiej społecznościówki Weibo. Premiera jest coraz bliżej i do tego typu wycieków zapewne będzie dochodziło coraz częściej.

Plotki mówią, że tania opaska Xiaomi Mi Band 5 otrzyma większy ekranik o przekątnej 1,2 cala. Następnie mamy nowe funkcje, jak integrację z asystentką Amazon Alexa. Pojawi się także wsparcie dla PAI. Są też informacje mówiące o globalnej dostępności modelu z NFC z działającymi płatnościami zbliżeniowymi, ale to jest raczej mało prawdopodobne, co warto mieć na uwadze.

Tania opaska Xiaomi Mi Band 5 jest już blisko

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi Band 5 zadebiutuje w drugiej połowie czerwca lub w lipcu. To oznacza, że od oficjalnej premiery dzieli nas już całkiem niewiele czasu. Na informacje o konkretnym terminie jeszcze poczekamy. Powinniśmy go poznać bliżej daty debiutu.

Xiaomi Mi Band 5 pewnie odniesie wielki sukces. Niska cena tej opaski sprawi, że będzie ona wręcz rozchwytywana. W Chinach powinna kosztować zaledwie około 200 juanów. Nowe funkcje, o które zostanie wzbogacone urządzenie, sprawią, że będzie to jeszcze ciekawszy gadżet od poprzedniej generacji. Podobny szykuje także Oppo.



Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: WhatsApp – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo