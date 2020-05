Redmi 9 t tani smartfon Xiaomi, który z pewnością będzie tegorocznym hitem w ofercie Chińczyków. Przesądzi o tym bardzo atrakcyjna cena modelu. Cały czas czekamy na zapowiedź tego telefonu i wygląda na to, że Redmi 9 jest już naprawdę blisko. Sprzęt jest już certyfikowany i dostrzeżono go na stronie urzędu NBTC.

Redmi 9 to telefon, którego premiera według plotek może odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Będzie to bardzo tani smartfon Xiaomi. Cały czas czekamy na oficjalną zapowiedź tego modelu i wygląda na to, że ta rzeczywiście jest nieodległa. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie tajlandzkiego urzędu NBTC, gdzie nadano stosowny certyfikat.

Redmi był certyfikowany jako model o nazwie M2004J19G. NBTC nie ujawnia nam zbyt wiele o tym smartfonie Xiaomi. Dowiadujemy się, że ma modem zapewniający łączność z sieciami 4G. Brak opcji 5G tutaj nie dziwi, bo będzie to tani telefon. W tego typu urządzeniach takich modemów prędko nie ujrzymy. Choć te i tak trafiają do coraz tańszych modeli, czego przykładem może być Huawei Enjoy Z.

Redmi 9 to tani smartfon Xiaomi, który odniesie duży sukces

Domyślamy, że Redmi 9 napędzi tegoroczną sprzedaż smartfonów Xiaomi. Niska cena tego modelu sprawi, że będzie on wręcz rozchwytywany. Możemy się domyślać, że w skali całego 2020 roku będzie jednym z najpopularniejszych modeli telefonów na rynku. Pod obudową ma znaleźć się procesor MediaTeka. Ponadto spodziewajmy się ekranu o rozdzielczości HD+ oraz prostszego aparatu fotograficznego. Dokładna data premiery ciągle jest tajemnicą.

