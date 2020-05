Huawei Enjoy Z 5G to nowy smartfon Chińczyków, który jest jednym z najtańszych z modemem łączności z sieciami nowej generacji. Cena jest niższa nawet od modeli Redmi. Huawei Enjoy Z 5G ma procesor MediaTek Dimensity 800 i baterię o pojemności 4000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze ten telefon ma do zaoferowania.